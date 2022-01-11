آخر تطورات حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

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كشف نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الموسيقار أحمد أبو زهرة، عن الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيراً ان حالة الفنان ليست مستقرة، ويتواجد داخل مستشفى العزل بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة المصرية، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن والده يُعاني من مشاكل في التنفس خلال اليومين الماضيين، بينما الوضع لم يصل إلى مرحلة الخطورة كما يزعم البعض، وهو يحصل على كورس علاج مُكثف، لذلك يشعر بحالة من الخمول ويخلد للنوم أغلب الوقت، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية .

وأضاف أنّ الفريق الطبي المُعالج، عدّل كورس العلاج بإضافة أدوية وحقن جديدة، من أجل تنظيم عملية التنفس وضبط مستوى الأكسجين لدى والده، وأوضح أنّ والده حصل على جرعات لقاح كورونا الثلاثة، وناشد الجمهور، بالدعاء لوالده عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء.