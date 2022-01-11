منى الشاذلي تكشف الرسالة الأخيرة من وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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كشفت الإعلامية المصرية منى الشاذلي تفاصيل الرسالة الأخيرة من الإعلامي الراحل وائل الإبراشي .

ونشرت الشاذلي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آخر رسالة تلقتها من الإعلامي الراحل.

وقالت منى الشاذلي: :دي كانت آخر رسالة من العزيز والصديق وائل الإبراشي منذ أسابيع.. ما زلت أعيد قراءة كل الرسائل المتبادلة بيننا، واسترجع كل المواقف التي جمعتنا، وفنجال القهوة الذي كان يجمعنا في الاستوديو قبل الهواء.. والأحاديث الجادة والضاحكة.. وجملتي الدائمة له (إنت بالك طويل قوي يا وائل) وجملته الدائمة لي (يا برنسيسة). وسط الذهول و الحزن.. الموت علينا حق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الإبراشي في نص الرسالة: "يا منى ألف شكر على اهتمامك، وأنا واثق من صدق مشاعرك، أنا كويس الحمد لله، لسه شوية حاجات بسيطة بعملها علاج طبيعي، دعواتك باكتمال الشفاء، ربنا يحميكي إنتي وأسرتك كلها".