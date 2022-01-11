القصة الكاملة للأحداث.. زوجة الإبراشي تصف الأطباء بالقتلة والنقابة ترد

المصدر: البيان

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مازالت وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي تطغى على الاحداث في مصر ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لزوجته سحر الابراشي والتي وصفت فيها الأطباء بالقتلة وانهم كانوا السبب في وفاة زوجها ، الأمر الذي نفته نقابة الاطباء وأصدرت بياناً للرد على هذه التصريحات والاتهامات.

وفجرت زوجة الإبراشي مفاجأة مدوية حول سبب وفاة زوجها، مؤكدة أنها حدثت بسبب خطأ طبي وليس بسبب فيروس كورونا، أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت سحر الإبراشي، خلال تصريحات إعلامية، عن تفاصيل آخر أيام زوجها في المستشفى، مؤكدة أن كورونا برئ من وفاته، والسبب الرئيس لوفاته كان تليف في الرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وأن زوجها قبل وفاته كان ينوي مقاضاة كل الأطباء الذين أهملوا فيه.

زوجة الإبراشي تقرر مقاضاة الطبيب

وقالت زوجة وائل الإبراشي، إنها تنوي مقاضاة الطبيب الذي عالج زوجها في البداية، موضحة أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، هو الذي حاول إنقاذ زوجها، لكن الخطأ في التشخيص من البداية كان السبب في تدهور حالته.

وأضافت أن الخطأ كان في التشخيص من البداية، قائلة: "البداية من اللي عالجه غلط في الأول، كان في غلط طبي، دول قتلة مش أطباء، وأي حد يجيله فيروس كورونا لازم يروح دكتور موثوق فيه متخليش حد يضحك عليكم". وذلك على حد وصفها

وأضافت أن طبيباً آخر تولى حالة وائل الإبراشي وتمكن من علاجه بنسبة كبيرة «الدكتور بدأ معاه وكانت الرئة متدهورة 95%».



رد الأطباء على زوجة وائل الإبراشي

من جانبها أدانت نقابة الأطباء، تصريحات زوجة وائل الإبراشي، بأن سبب الوفاة خطأ طبي.

وقالت النقابة في بيان اليوم: "نقابة أطباء مصر تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وتتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر".

إدانة تصريحات زوجة وائل الإبراشي

وتابعت النقابة: "من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها وإدانتها لتصريحات السيدة أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وهذه التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ، والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها".

وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بـ "قتلة".

التحقيق في تصريحات زوجة الإبراشي

وطالبت نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني و الوطني، و الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيد حتى الآن، استشهدوا على إثر إصابتهم بذات الفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

وطالبت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية، ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب ، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

ونبهت نقابة أطباء مصر إلى أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، و الهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية و مهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهاراتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.

تصريحات زوجة وائل الإبراشي

كانت سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، قد كشفت عن مفاجأة حول سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، مؤكدة أن تدهور الحالة الصحية لوائل الإبراشي كان نتيجة خطأ طبي في بداية فترة علاجه من إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، أن الخطأ الطبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية، مؤكدة أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.