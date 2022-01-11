ابن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة: حالة والدي غير مطمئنة

المصدر: البيان

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كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن الحالة الصحية لوالده الذي يرقد في المستشفى.

وأكد نجل الفنان القدير أن والده مازال يتلقى علاجه داخل مستشفى العزل بالعجوزة، ومتواجد بوحدة العناية المركزة، أثر إصابته بفيروس كورونا، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأضاف «أبو زهرة»: «والدي متواجد حاليا في العناية المركزة تحت العلاج، ومازالت الحالة الصحية غير مستقرة، وبها بعض المشاكل، ويحصل على جرعات مكثفة من العلاج تجعله دائما نائم».

وأوضح: «لا أستطيع التواصل معه بسبب نومه بشكل مستمر، وجاء تشخيص الفريق الطبي المشرف على علاجه غير مطمئن الليلة».

ويعاني الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من عدة أعراض هي سخونة شديدة وسعال ونهجان مستمر وصعوبة في التنفس.

وظهر أبو زهرة مؤخرا كضيف شرف في مسلسل موضوع عائلي، إلى جانب الفنان ماجد الكدواني، رنا رئيس إخراج أحمد الجندي.