مستجدات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد إصابة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا المستجد أعلنت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، تفاصيل إصابة والدها ومستجدات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى.

ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100%".

وأضافت: "أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على 3 جرعات تطعيم.. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

وكان الفنان مفيد عاشور قد قال إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة ولم يدخل العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عاشور فى مداخلة هاتفية: "أبو زهرة حصل على 3 جرعات للقاح كورونا وهذا أمر مهم جدا فى مسألة إصابته بالفيروس المستجد"، مردفا: "أصيب من حيث لا تدرى أنت تكون ملتزماً بكل الإجراءات الاحترازية وتصاب بكورونا ولا نعلم حتى هذه اللحظة مصدر إصابته".

وأكمل الفنان مفيد عاشور: "كل من تعامل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أجرى مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجميع من تعاملوا معه غير مصابين وبصحة جيدة"، موجها الشكر للفنان أشرف زكي على دعمه لكل فنانى مصر.