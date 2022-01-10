عمرو أديب يعلق على وفاة الإبراشي: كانوا يقولون يتماثل للشفاء..عندي حالة ذهول كاملة

المصدر: البيان

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علق الإعلامي المصري عمرو أديب على وفاة زميله الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع مع تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغرد أديب عبر تويتر قائلًا: "هزني خبر وفاة وائل الابراشي.. دائمًا كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم أتوقع أبدًا أن ينتهي فجأة كدة.. كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة".

وأضاف: "محدش كبير على الموت لكن وائل فعلًا أصابني بحالة ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب".