آخر تصريحات عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن الإبراشي قبل وفاته

المصدر: البيان

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توفى اليوم الأحد، الإعلامي المصري وائل الإبراشي، بعد صراع مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور حسام حسني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال في تصريحات سابقة إن حالة الإعلامي وائل الإبراشي، في الأيام الأخيرة كانت جيدة إلى حد ما، مضيفًا أن حالته الصحية كانت تتحسن يومًا بعد يوم.

وكشف حسني، في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه يجب أن نكون حذرين خلال الحديث عن المتحور الجديد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية في المنافذ المصرية.

وأوضح وقتها: "حالة الإبراشي الصحية في تحسن ملحوظ وتحليلات كورونا الذي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا".

كما أضاف حسني أن الإبراشي اقترب من العودة إلى الشاشة لتقديم برنامجه، مؤكدًا أن قوة الرئتين واستعادتهما لحالتهما وتعافي نسيجها الهاجس الأكبر لدى الأطباء المعالجين.

وفي نوفمبر الماضي، نفت مصادر مقربة من الإبراشي، عددًا من الشائعات المتعلقة بوفاته التي كانت تنتشر من وقت لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة أن الحالة الصحية للإعلامي تحسنت بشكل كبير، لافتة إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.