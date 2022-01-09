إيمان الحصري تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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توفي اليوم الأحد الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر ناهز 58 عامًا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكشفت الإعلامية إيمان الحصري عن مكالمة أخيرة جمعت بينهما منذ أيام قليلة، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «كنت لسه بكلمه من أيام وقالي إنه بقى كويس جدًّا، وخرج للبيت، وإنه اتبسط أوي، واعتبرها بشرة خير لما شافني على الشاشة تاني، وأنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله!! صدمة كبيرة .. سبحان الله الله يرحمك يا رب».

وأعلن الفنان خالد الصاوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن رحيل الإعلامي وائل الابراشي بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكتب الصاوي : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن أنعى الصديق العزيز والإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي، أسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم الأسرة والأحباء الصبر والسلوان».

وولد « لإبراشي، في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف، وكان يقدم مؤخرا برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج «كل يوم» خلفًا لعمرو أديب على قناة أون.