من هو الإعلامي المصري وائل الإبراشي؟

المصدر: البيان

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توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 سنة، إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد وتلف الرئة.

وائل الإبراشي الذي شق مسيرته من خلال المجال الصحفي، جاءت شهرته الإعلامية من خلال برنامج "العاشرة مساء" الذي كان يعرض عبر شاشة "دريم"، وقدم عدة تجارب أخرى عبر عدد من القنوات الفضائية، كان آخرها ظهوره عبر شاشة التلفزيون المصري وتقديمه للبرنامج الرئيسي بعد تطوير التلفزيون المصري.

ولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، كما عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.