وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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بعد معاناة طويلة، توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 سنة، إثر تداعيات فيروس كورونا وتلف الرئة.

وأصيب الإعلامي الراحل بفيروس كورونا قبل عام كامل، ورغم شفائه من الفيروس إلا أنه ظل يعاني من تداعياته، حيث تلف جزء كبير من الرئة نتيجة الفيروس .

وكانت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، على "فيسبوك"، قد أعلنت في وقت سابق نقله إلى العناية المركزة.

وأصيب الإبراشي بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذى يعرض يومياً عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، واستمرت معه مضاعفات الإصابة منذ ذلك الوقت، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه في المنزل بعد استقرار حالته بالمستشفى إلى أن وافاه الأجل.

ولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها "العاشرة مساءً" و"الحقيقة" على قناة دريم.