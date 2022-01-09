الفنانة سهير رمزي تكشف تفاصيل حريق منزلها

المصدر: وكالات

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كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي ملابسات الحريق الذي الم بمنزلها، اليوم الأحد.

وقالت الفنانة سهير رمزي إن ماساً كهربائياً تسبب في الحريق، لافتة إلى آنها كانت تتواجد برفقة أسرتها في الطابق الثاني من المنزل،بينما اشتعل الحريق في الطابق الأول.

وأضافت سهير رمزي: نسينا المدفأة متصلة بالكهرباء، الأمر الذي تسبب في حدوث تماس كهربائي تسبب في الحريق".

وتابعت: لم يكن هناك أحد في الطابق الأرضي وقت اشتعال الحريق، ولم نلحظ نشوبه لكن الجيران شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من المنزل، فكسروا النوافذ ودخلوا إلى المنزل وأطفؤوا الحريق".

وقالت إن الخسائر في المنزل بسيطة لم تتعد احتراق بعض الستائر والأثاث، مختتمة حديثها: "الحمد لله أننا بخير، هذا هو الأهم"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت سهير رمزي قد نشرت مقطعاً مصوراً على "إنستغرام" يوضح آثار الحريق في منزلها، أرفقت معه تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل. حريق بالمنزل اليوم صباحا".