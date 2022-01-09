الفنان أحمد عز يكشف سر مقاطعته لمواقع التواصل

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أحمد عز حالة سبب عدم اهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي وعدم التفاعل معها، بعكس كافة الممثلين، الذين يتخذون السوشال ميديا وسيلة للإعلان عن أعمالهم الفنية.

وقال الفنان أحمد عز، خلال تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن سبب عدم اهتمامه بالسوشال ميديا، حيث قال "كل الاحترام لرواد السوشال ميديا ولكن أنا ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع عز: "لأني من الشخصيات التي تحب أن تعمل دون أن تتحدث كثيراً عن أعمالها، ولدي يقين كبير بالله وهو أن العمل الجيد سوف يظهر للناس دون مجهود، لذلك أنا مشغول بالعمل والنجاح فقط".

ويعرض للفنان المصري، في الوقت الحالي، فيلم "الجريمة" في دور السينما المصرية، حيث تدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

وكشف أحمد عز عن سبب حماسه لخوض هذه التجربة السينمائية، حيث قال: "دوري في فيلم الجريمة مختلف وجديد ولم أقدمه من قبل، وهو ما جذبني واستفزني لأقدمه، بالإضافة إلى وجود شركة إنتاج محترمة وراء العمل، وسعيد جداً بتعاوني للمرة الثانية مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر".

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير فيلم الجريمة، أشار إلى أن تنفيذ الفيلم، كان صعبا ومرهقا بالنسبة له، لأنه يعتمد على تفاصيل صغيرة جدا، تحتاج إلى التدقيق حتى تظهر بالشكل المناسب والمطلوب للجمهور.