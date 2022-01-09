بعد 9 سنوات من الغياب .. بهاء سلطان يطرح أغنية جديدة

المصدر: البيان

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يستعد المطرب المصري بهاء سلطان لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «ده حب ولا» اليوم، على «يوتيوب»، والتي يتعاون فيها مع المنتج نصر محروس، وذلك بعد 9 سنوات من الغياب جراء الخلاف مع محروس.

أغنية «ده حب ولا» هي الأغنية الرابعة من ألبوم «سيجارة» للفنان بهاء سلطان، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعي، توزيع: جيزو تسجيل، ميكس، ماستر هاني محروس.

ويعد ألبوم «سيجارة» هو عودة التعاون مرة أخرى بين بهاء سلطان ونصر محروس بعد الخلافات التي نشبت بينهما الأعوام الماضية، حيث تولت الفنانة إسعاد يونس مبادرة الصلح بينهما، من خلال برنامجها «صاحبة السعادة» وهذا ما حدث بالفعل خلال حلقات الاحتفال بالعام الجديد أثناء وجودهما معها، كما قام المنتج نصر محروس بالتوقيع على براءة ذمة إلى سلطان، والتي أعادت حقه في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية بأي وقت يريده.

وحققت أغنية «تعالى أدلعك» نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما اقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال 10 أياما من طرحها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كما حصدت أغنية «عاملين الصح» مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، بينما اقتربت أغنية «ليالي الصح» من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات نصر محروس، ألحان عزيز الشافعي.