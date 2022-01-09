نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان

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نقل الفنان المصري الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، إلى المستشفى بعدما أُصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتدهور حالته الصحية مؤخرا، وحاجته لرعاية مكثفة داخل المستشفى.

وأكد الفنان القدير دخوله مستشفى العزل في العجوزة حيث يخضع للعلاج منذ يومين، قائلا: «حاسس بنهجان مستمر ومش قادر أخد نفسي».

وأضاف أبوزهرة أنّه أجرى مسحة مرتين، فضلا عن العديد من التحاليل، مطالبا الجمهور بالدعاء له كي تمر الأزمة الصحية بسلام: «ادعولي أخرج بالسلامة».

وتدهورت الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، الجمعة الماضي، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، واحتياجه إلى العلاج، ما استدعى نقله إلى قسم العزل بمستشفى العجوزة لتلقي الرعاية اللازمة.

والظهور الأخير للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في الدراما التلفزيونية، كان في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، بطولة ماجد الكدواني، سماء إبراهيم، رنا رئيس، ومحمد شاهين، إخراج أحمد الجندي.