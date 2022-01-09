منة شلبى تقاضي ممرضتين لهذا السبب

المصدر: البيان

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حررت الممثلة منة شلبة محضراً بقسم شرطة ثاني الغردقة، تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في تمريض والدتها المريضة والتى تقيم بها خلال فترة علاجها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

ووفقصحف مصرية قالت الفنانة منة شلبي في المحضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، الذى اتهمت فيه الممرضتين إن الممرضتين أهملوا فى علاج جرح بولدتها تعاني منه حيث قاموا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب فى تقيحه.

ووالدة منة شلبي هي الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والتي ابتعدت عن الأضواء لفترة طويلة.

أبرز المعلومات عن زيزي مصطفى:

1- زيزي مصطفى هي راقصة وممثلة مصرية، كانت بدايتها كراقصة في الستينيات.

2- اقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة بفيلم "بنت شقية" عام 1967.

3- كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها "واحدة بواحدة"، "احترسي من الرجال يا ماما".

4- إعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال منها "وش إجرام"، و"اللي اختشوا ماتوا".

5- كشفت زيزي مصطفى أنها كانت تجمعها قصة حب كبيرة مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، استمرت أكثر من خمس سنوات، ووصفته بحب عمرها.

6- وتطرقت زيزي مصطفى إلى سر خلعها للحجاب بعد عشر سنوات هو قرار من الطبيب بعدما طالبها الطبيب بذلك أثر تساقط شعرها وإصابته بالصداع الدائم.

7- أدت زيزي مصطفى العمرة 15مرة والحج مرتين كما ذهبت للقدس.

8- منة هي ابنة زيزي مصطفى من زوجها السادس رجل الأعمال هشام شلبي.