3 أفلام كويتية أول حصاد «فو»

المصدر: دبي - البيان

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منذ انطلاقة منصة «فو» وهي تحقق مجموعة من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد الشباب الموهوبين في الكويت والمنطقة. ومن أبرز ملامح الحصاد على صعيد السينما أنجزت منصة «فو» ثلاثة أفلام روائية كويتية جديدة ضمن سلسة الأفلام الكويتية الجديدة للموسم الأول من نتاجاتها، ويمثل هذا الحصاد جزءاً من اهتمام المنصة بإبداعات الشباب وفتح آفاق للتعاون الفني المثمر مع جيل الشباب الذين يمثلون الرهان الحقيقي.

والأفلام الجديدة التي قدمت في بداية انطلاقة «فو»، هي: فيلم «أوسكار»، من تأليف محمد الحملي وإخراجه، وتمثيل عبدالرحمن العقل، وهو دراما – كوميدي، ويدور حول صحفية تكشف أسرار ومسيرة فنان مشهور حقق العديد من الجوائز، حيث تعلن عن أن جميع الجوائز التي حققها ذلك النجوم كانت بلا وجه حق. إلى جانب فيلم «حطب دامة»، هو كوميديا اجتماعية تروي حكاية الشاب فايز والشابة ليلى اللذين يجدان نفسهما وسط مغامرة كبيرة يتحكم في إدارتها اثنان من كبار التجار. والفيلم من تأليف بدر محارب، وإخراج صادق بهبهاني، وتمثيل حمد العماني وعلي جمعة وحسين المنصور وغادة الكندري. وكذلك فيلم «حاتم صديق جاسم»، وهو كوميديا سوداء حول حكاية الصديقين حاتم وجاسم، من تأليف أحمد إيراج وإخراجه، وبطولة أحمد حمدي ورانيا شهاب.

هذا ويتضمن الموسم الجديد حزمة أخرى من الأعمال السينمائية الروائية الكويتية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من النتاجات الدرامية التلفزيونية، التي تحمل بصمة جيل من الشباب الموهوب.

وكانت صالات العرض في الكويت قد شهدت منذ أيام افتتاح عروض فيلم «أوسكار» من توقيع المخرج محمد الحملي.

وجدير بالذكر أن «فو» منصة إعلامية غير ربحية، تعنى بجيل الشباب في الكويت والعالم العربي.