صابرين تتعرَّض لهجوم من «بلطجية» أثناء تصوير مسلسلها الجديد

المصدر: البيان

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تعرَّضت الفنانة المصرية صابرين لهجوم من خارجين عن القانون أثناء تصوير مسلسلها الجديد «الحلم».

ونجت صابرين من الأذى الذي كاد أن يلحق بها في موقع التصوير، إذ اكتفى «البلطجية» بسرقة معدات التصوير، ومن بينها كاميرا يتجاوز سعرها مليوني جنيه مصري.

واستغاث مخرج المسلسل، حسني صالح، بسلطات الأمن المصرية، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك».

وقال صالح: «معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجَّم عرب موجودون في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل».

وأضاف: «تم خطف كاميرا التصوير، والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات.. برجاء الاهتمام».

يُذكر أن مسلسل «الحلم» تم البدء بعرضه الأسبوع الماضي، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم، منهم محمد رياض، وأحمد عبد العزيز، وأنوشكا، وسميرة عبد العزيز، وصابرين، ورانيا فريد شوقي، ونهال عنبر، وصلاح عبد الله، ومدحت تيخا، وعمر زهران، وشريف خير الله، والعمل من تأليف محمد رجاء.