أسامة كوكش: الاعتذارات لم تؤثر في «حارة القبة»

المصدر: دمشق - هيسم جودية

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في سابقة بتاريخ الدراما السورية، أنتجت شركة عاج 3 أجزاء من مسلسل حارة القبة، الذي يندرج ضمن أعمال البيئة الشامية، وذلك في غضون عام، حيث من المتوقع أن يعرض الجزء الثاني من العمل في رمضان القادم، بعد أن حقق الجزء الأول في الموسم الرمضاني الأخير، نجاحاً وحضوراً.

كاتب المسلسل أسامة كوكش، توقع أن يحقق الجزء الثاني من حارة القبة نجاحاً، ربما يفوق الجزء الأول، لافتاً إلى أن اعتذارات بعض الفنانات عن الجزء الثالث، لم يؤثر في بنية العمل الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، وسيعرض في رمضان عام 2023.

حالة القلق التي ترافق الكاتب في إنجاز العمل وأثناء عرضه، اعتبرها أحد مقومات النجاح، لافتاً إلى أن إنجاز 3 أجزاء من مسلسل حارة القبة، إنجاز سببه الإدارة الواعية للشركة المنتجة، والمخرجة القديرة رشا شربتجي.

سلسلة مترابطة

وقال كوكش لـ «البيان»، إنه «من المبكر الحديث عن أحداث الجزء الثالث من المسلسل، لأن الجزء الثاني لم يعرض بعد، وفي الحقيقة، المسلسل سلسلة مترابطة، أستطيع أن أقول إن هناك شخوصاً في الجزء الثاني الذي سيعرض في رمضان عام 2022، سوف تغادرنا عدد من الشخوص، وسيدخل شخوص جديدة، خاصة في نهائيات الجزء الثاني، لتظهر وتتفاعل مع حكايات الحارات في الجزء الثالث».

اعتذارات مؤثرة

وفي ما يخص الاعتذارات بالجزء الثالث، قال الكاتب بأنه «كان هناك اعتذاران مؤثران للفنانتين سلافة معمار وروعة السعدي، بالطبع، ولم نكن نتمنى كصناع للعمل، أن تتم هذه الاعتذارات، لكن هناك ظروفاً غلبت عليهما، وفرضت غيابهم عن العمل».

مشاركون جدد

وبخصوص الشخصيات الجديدة في الجزء الثالث، قال كوكش بأنه «يوجد عدد من الشخصيات الجديدة في هذا الجزء، بينهم أمل عرفة وفراس إبراهيم، إذ سيكونان على رأس قائمة الممثلين المشاركين في الجزء الثالث».