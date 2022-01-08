السوري أكرم الحلبي لـ«البيان»: الإقامة الذهبية غاية المبدعين

المصدر: دمشق - جمال الصايغ

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رأى الممثل السوري أكرم الحلبي أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بمنح الإقامة الذهبية للمبدعين والمتميزين في عدد من المجالات خطوة رائدة في دعم ورعاية العقول والمواهب.

وعبر الحلبي عن شكره لهيئة الثقافة والفنون بدبي على منحه الإقامة الذهبية «فئة المبدعين»، وقال لـ«البيان» بهذه المناسبة: «إن حصولي على الإقامة الذهبية أمر مهم جداً على المستوى الشخصي والعملي، بعد أن أصبحت دبي مركزاً مهماً للعمل الدرامي والفني، إذ تسهم في تسهيل حركتي والتعامل مع شركات الإنتاج، ما يزيد من فرص العمل خاصة لنا كفنانين سوريين على كل المستويات».

إنجازات مذهلة

الحلبي الذي يشارك حالياً في تصوير المسلسل الإماراتي السوري المشترك «عازفة الكمان» أشار في حديثه إلى أن الإنجازات والمشاريع التي تشهدها دولة الإمارات تأكيد على المكانة العالمية للدولة، من خلال تبنيها مشاريع ثقافية عالمية ومحلية، بهدف إغناء التراث الإنساني والحفاظ عليه.

وتابع: «النشاطات الثقافية والفنية في هذا البلد أذهلتني، نشاطات لا تحصى، تؤكد الاهتمام الكبير بدور دولة الإمارات على المستويين الثقافي والعلمي، والسعي من القائمين على هذه النشاطات للوصول إلى القمة، معتبراً أن دولة الإمارات باتت مركز إشعاع حضاري ومقصداً للعالم أجمع على كل المستويات.

عازفة الكمان

وحول «عازفة الكمان» يقول الحلبي: هو عمل مشترك، للكاتب بسام جنيد والمخرج عاطف كيوان، يحمل النص عنصر في بعده الإنساني، من خلال مجموعة من الأحداث تثير شغف المشاهد للمتابعة، وأتصدى لدور مهم فيه.