تغريدات النجوم.. ترويج لحفلات فنية جديدة

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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تتألق دبي كعادتها بفعالياتها، التي تنشر أجواء البهجة والمرح في نفوس قاطنيها ليقضوا على أرضها أوقاتاً ممتعة لا تنسى، إذ تستضيف حفلات فنية لمختلف نجوم الوطن العربي، الذين تسابقوا للإعلان عن تفاصيل حفلاتهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الجمهور للاستمتاع معهم بأجواء مليئة بالفرح والسعادة على أرض دبي، بينما تغزل البعض الآخر بسحر دبي وجمالها الأخاذ.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت بجملة من التغريدات والبداية كانت مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، التي تستعد لإحياء حفل فني في «كوكا كولا أرينا» في دبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق مع الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم 14 يناير الجاري.

وشوقت نجوى جمهورها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث كتبت معلقة على بوستر الحفل: «لاقونا بمهرجان دبي للتسوق 14 يناير بقاعة كوكا كولا أرينا مع القيصر كاظم الساهر».

بدوره، نشر كاظم الساهر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» بوستراً للحفل وكتب معلقاً: «نلتقي بكم 14 يناير في دبي».

من جهته، تغزل الفنان السوري باسل خياط من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» بجمال وسحر دانة الدنيا لحظة وصوله إليها، وكتب معلقاً على الفيديو: «الحمد لله دائماً وصلنا دبي».

ووصل الفنان محمد رمضان، أمس دبي، ونشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مقطع فيديو لبرج خليفة والمباني الشاهقة في المدينة، التي تلفت الأنظار وتأسر الألباب.

من جهة أخرى، يحيي النجم حسين الجسمي حفلاً مميزاً ضمن فعاليات «جلسات العاذرية» في موسم الرياض. ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بوستر الحفلة، التي ستشاركه فيها الفنانة أصيل هميم 13 يناير وكتب الجسمي معلقاً: «اشتياقنا لكم حكاية لا يمكن شرحها في سطور نلقاكم بإذن الله في ثاني جلسات العاذرية وسط أجواء الشتاء الخيالية».