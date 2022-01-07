أول تعليق من إلهام شاهين على صلاتها بدون حجاب

المصدر: البيان

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بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة المصرية إلهام شاهين تصلي بدون حجاب،أثناء جنازة الفنانة مها أبو عوف، الخميس، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.

وقالت إلهام لبرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".

وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت التعليقات على النحو التالي "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".

وتوفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف في ساعة مبكرة من يوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.