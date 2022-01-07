الموت يفجع الفنان هشام عباس

المصدر: البيان

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توفي والد الفنان هشام عباس بعد صراع مع المرض.

ونعى الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر، والد الفنان هشام عباس، المهندس محمود محمد عباس من خلال تدوينة قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" قائلاً: توفي اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس، البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".

وشيعت جنازة الراحل بالمقابر في منطقة الكردي بالإباجية بالبساتين، وأدى هشام عباس والأقارب صلاة الجنازة عليه وفق صحيفة اليوم السابع.

واقتصرت الجنازة على الأقارب والعائلة وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا مؤخراً بصورة كبيرة وحرصاً على سلامة الجميع، كما أكد أن الوفاة أتت بشكل مفاجئ.

وكان النجم هشام عباس قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه على موقع "يوتيوب" والتى تحمل اسم "سهرانين الليل"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.