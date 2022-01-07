لماذا بكى طبيب الفنانة الراحلة مها ابو عوف؟

المصدر: البيان

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روت الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف قبل وفاتها كيف سافرت إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وسويسرا من أجل الإنجاب، حيث التقت عددا كبيرا من الأطباء الذين أخبروها حينها بأن الأمر مستحيل، وطالبوها بأن تنسى الموضوع.

ولكن حدثت المفاجأة بعد أن اخبرهم الطبيب أن مها من الناحية الطبية من المستحيل أن تنجب، ولكن ما حدث علَّمه ألا يخبر امرأة بعد ذلك أنها لن تنجب، وبكى متأثرا بسبب هذه الواقعة.

ومرت ساعات عصيبة مرت على الوسط الفني برحيل الفنانة المصرية، مها أبو عوف، عن عمر يناهز الـ 65، بعد صراع مع المرض لم يشعر به أحد سواها، إذ قررت أن تخفي آلامها عن الجميع.

إلا أن العديد من محبيها، استعادوا قصة مؤثرة عاشتها أبو عوف، وحكت عنها مطولاً في لقاءات تلفزيونية سابقة، بعد أن ظلت لـ 15 عاماً تحاول الحمل والإنجاب دون نتيجة!

إذ روت كيف سافرت إلى الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وسويسرا من أجل الإنجاب، حيث التقت عددا كبيرا من الأطباء الذين أخبروها حينها بأن الأمر مستحيل، وطالبوها بأن تنسى الموضوع.

"حمل كاذب"



ولما كانت في زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة طالبها الأطباء بإزالة الرحم، كي لا تتعرض لمرض الحمل الكاذب وهو أمر بالغ الخطورة، لكنها رفضت وعادت لمصر.

حينها راودتها فكرة التبني.. وبالفعل كان هناك عدد من لاجئي البوسنة والهرسك الذين قدموا إلى مصر وقت الحرب، ففكرت أن تذهب إلى معسكرهم وتختار.

إلا أنها في هذا التوقيت انفصلت عن زوجها، وذهبت إلى إحدى الحفلات بصحبة شقيقها عزت أبوعوف، وهناك شعرت بألم شديد في بطنها، فاعتقدت أن آلام الأكياس على المبايض عادت إليها من جديد، خصوصا أنها أزالت 11 كيسا على مدى سنوات سابقة، فطلب منها شقيقها أن تتوجه لطبيبها في اليوم التالي.

لكنها تجاهلت الأمر حتى ازداد الألم.



أشبه بالمعجزة



لكنها لاحقا اصطحبت أبناء شقيقتها الكبرى منى إلى المستشفى، وأجرت هناك الكشف بالسونار، لتجد الطبيب يقول "إيه ده إيه ده .. لا مش ممكن"، وهرول لينادي طبيب أمراض النساء الخاص بها.

فاعتقدت حينها أن مرضا خطيرا أصابها، وانتظرت حتى أتى طبيبها الذي طلب منها إجراء فحوصات عدة.

ومن ثم زف لها الخبر قائلا "مبروك أنت حامل".

وعبرت أبو عوف عن سعادتها العارمة في وقتها ، قائلة إنها لم تستوعب الأمر نهائياً وأصيبت بحالة انهيار، ما دفعها للذهاب مسرعة من المستشفى إلى منزل شقيقتها منى، لتخبرها.

وحينما استوعبت شقيقتها الأمر سألتها عن أبنائها الذين ذهبوا معها إلى المستشفى، لتفاجأ أنها تركت أبناء شقيقتها وحدهم هناك من هول المفاجأة.

وبعدها اتصلت بشقيقها عزت الذي لم يستوعب الأمر وقام بتكذيبه، وطلب من طبيبها أن يأتي للمنزل.

فحضر الطبيب وأخبرهم أن مها من الناحية الطبية من المستحيل أن تنجب، ولكن ما حدث علَّمه ألا يخبر امرأة بعد ذلك أنها لن تنجب، وبكى متأثرا بسبب هذه الواقعة.

إلى ذلك، أشارت الممثلة الراحلة إلى أنها ظلت تشعر بالرعب على ابنها الوحيد، وكانت ترفض دوما طلباته بالخروج والسفر، حتى قدم إليها شقيقها عزت وأخبرها أن ما تقوم به أمر خاطئ، وعليها أن تترك له الحرية.

رغم ذلك كانت دائما تشعر بالقلق عليه، معتبرة أنه أتاها بمعجزة من السماء.

يشار إلى أن مها أبو عوف بدأت مشوارها الفني من خلال فرقة "الفور إم" بصحبة شقيقها الراحل عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاث، واستمر عمل تلك الفرقة لـ 12 عاما.قبل أن تتحول إلى الوسط السينمائي، وتشارك بالتمثيل، وتقدم ما يزيد عن 120 عملا فنيا، كان آخرها مسلسل عرض في العام الماضي (2021).

وكان الموت قد غيب الفنانة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز الـ 65 وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث توفيت داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.