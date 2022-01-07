نيكولاس كيدغ ينتظر مولوده الأول من زوجته الخامسة ريكو شيباتا

المصدر: د ب أ

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ينتظر الممثل الأمريكي الفائز بجائزة أوسكار نيكولاس كيدج طفله الثالث، الأول من زوجته الخامسة ريكو شيباتا.

وقال متحدث باسم الزوجين لمجلة "بيبول" أمس الخميس، "إن الوالدين المنتظرين يشعران بالبهجة".

يشار إلى أن كيدج، الذي غير لقبة من كوبولا في بداية مسيرته الفنية من اسم عمه فرانسيز فورد كوبولا، لديه بالفعل ولدان: ويستون كوبولا كيدج 31 عاما، و كال-إل كوبولا كيدج 16 عاما، من علاقات سابقة بكل من صديقته السابقة كريستينا فولتون وزوجته السابقة أليس كيم.

وتزوج كيدج،57 عاما، من شيباتا، 27 عاما، في لاس فيجاس في فبراير من العام الماضي.