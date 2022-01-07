فنانو مصر يرثون مها أبو عوف

المصدر: القاهرة - د ب أ

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نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة القديرة مها أبو عوف التي فارقت الحياة داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاماً.

وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد، ونقلت بسببه مؤخراً للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

وكان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانين سامي مغاوري، وطارق صبري.

حزن

وسادت حالة من الحزن الوسط الفني في مصر بعد الإعلان عن رحيل الفنانة أبو عوف.

ونعى عدد من الفنانين الراحلة، حيث رثاها الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «في رعاية الله يا أطيب قلب يا أحلى ابتسامة»،

بينما غير الفنان خالد الصاوي غلاف صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ونشر ثلاث صور للراحلة، وكتب: «رحلت الفنانة الجميلة مها أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف التي كونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها فرقه الفور إم».

وأشار إلى أنها قدمت الكثير من الأعمال الفنية، منها (معلش احنا بنتبهدل)، و(حالة حب)، و(أحلى الأوقات)، و(أنا لا أكذب ولكني أتجمل)، (لا تظلموا النساء)، (يوميات ونيس)، و(فارس بلا جواد)، و( راجل وست ستات). ودشن المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني، عبر حسابه على «تويتر» دفتر عزاء وفاة الفنانة مها أبو عوف، وطالب الوسط الفني بالمشاركة فيه.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة مها أبو عوف بأحد المستشفيات.

والفنانة من مواليد القاهرة عام 1956، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودشنت مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها ما يزيد على 120 عملاً فنياً كان آخرها مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض العام الماضي.