إصابة زوجة الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

المصدر: البيان

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أصيبت الإعلامية المصرية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت مها، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «كورونا إيجابي»، تعليقاً على منشور للسيناريست تامر حبيب أعلن فيه هو الآخر إصابته بالفيروس.

كانت مها الصغير قد كشفت، في وقت سابق، عن إصابتها بمرض مناعي عنيف قبل نحو 10 سنوات، مؤكدةً أنه تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

وذكرت أنه تم تشخصيها بالخطأ بأنها مريضة بالسرطان، إلى أن تبينت الحقيقة على يد أطباء متخصصين في بريطانيا أوضحوا أنها تعاني من مرض مناعي نتيجة الضغط النفسي.