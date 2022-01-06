إصابة الإعلامي المصري عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بكورونا

المصدر: البيان

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أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.

وكتب أديب عبر تويتر "أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا".

ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.