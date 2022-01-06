إصابة الإعلامي المصري عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي بكورونا
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا.
وكتب أديب عبر تويتر "أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا".
ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.