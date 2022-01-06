تفاصيل حول المرض الذي أودى بحياة الفنانة مها أبو عوف

المصدر: البيان

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كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل المرض المتسبب في وفاة الفنانة المصرية الكبيرة مها أبو عوف، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

وأكدت وسائل الإعلام المصرية إن أبو عوف توفيت بسبب معاناتها من الالتهاب الرئوي الحاد، نتيجة معاناتها من مرض السرطان الرئوي.

وأكد أستاذ علاج الأورام محمد سعد العشري، أن سرطان الرئة، مرض قاتل يصيب أهم جزء في الجسد، وهو الرئتين المسؤولتين عن عملية التنفس، لذلك هو مركز حيوي بالنسبة للمريض، ويهدد حياته عند الإصابة به.

وتعد نسبة الوفاة لمصابي سرطان الرئة سنويا، مرتفعة لدرجة تجاوزها أمراض سرطان "القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، والثدي" مجتمعين.

وبالنسبة للالتهاب الرئوي الحاد، الذي يعد أحد أبرز الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، فقد تحدث الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، قائلا: "هو التهاب يصيب جزءاً من رئة الإنسان أو الرئتين معا، وليس له علاقة بتليف الرئتين، وبروتوكول علاجه يختلف من شخص لآخر".

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد نعت الفنانة القديرة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.