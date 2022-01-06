وفاة الفنان الجزائري محمد حلمي عن عمر الـ 90 عاماً

المصدر: البيان

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توفي صباح أمس الفنان الجزائري محمد حلمي عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، حسبما أعلنه التلفزيون الجزائري.

وووري الفقيد محمد حلمي الثرى عصر أمس بمقبرة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية.

ولد الفنان محمد حلمي، واسمه الحقيقي أمزيان إبراهيمي، في 15 فيفري 1931 بتيزي وزو.

وشارك محمد حلمي السينمائي والفكاهي وكاتب الأغاني الراحل في سن العاشرة، في أول عرض في حياته، “فرق تسد”، وهو عبارة عن مسرحية.

وفي سن الثالثة عشر، غادر قريته نحو العاصمة، حيث أوجد له طبيبه المعالج “لأنه كان يعاني من التهاب العظم” عملا كساع بشركة تأمين، وموازاة مع ذلك كان يتلقى دروسا بالمراسلة لمدة ثلاث سنوات، ليلتحق العام 1949، بالإذاعة، وكتب تمثيلية، إذاعية للقناة الأمازيغية مثَّلها مع الشيخ نور الدين وعبدر إسكر.

وبعد الاستقلال ألف العديد من المسرحيات الكوميدية التي تستعمل الأغنية القصيرة وانطلق في إخراج أفلام قصيرة ومتوسطة على غرار “الغموق”؛ “الشيتة”؛ “متفاهمين”.

وفي 1993 أخرج أول فيلم طويل بعنوان “الولف صعيب” ونشر على نفقته، مسرحية هزلية عنوانها “ديمقراسيرك”، أو “صرخة الصمت” و “مشوار عجيب..سيرة ذاتية وحاضر الماضي”، الذي صدر في منشورات القصبة في 2003.