وفاة الإعلامي الفرنسي إيغور بوغدانوف بعد أيام عن رحيل شقيقه التوأم

المصدر: البيان

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توفي مقدم البرامج الفرنسي المعروف إيغور بوغدانوف أول أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ 72 عاما، بعد أقل من أسبوع على وفاة شقيقه غريشكا، الذي شكّل معه ثنائيا إعلاميا شهيرا في فرنسا، والسبب في الحالتين كوفيد-19 بحسب أوساط مقربة.

وقد حقق الشقيقان بوغدانوف في ثمانيات القرن العشرين نجومية كبيرة على الشاشة الصغيرة في فرنسا بفضل برنامجهما للخيال العلمي.

ولم تعلن العائلة عن سبب وفاة إيغور بوغدانوف أول أمس الاثنين في أحد مستشفيات باريس.

وكان شقيقه التوأم غريشكا قد توفي في 28 ديسمبر بعد أيام عدة في الغيبوبة داخل المستشفى. وفي هذه الحالة أيضا لم تعلن العائلة سبب الوفاة، غير إن مقربين أكدوا أنه لم يكن ملقحا ضد فيروس كورونا وأنه قضى جراء مضاعفات كوفيد-19.

بعيد وفاة إيغور، أكد محامي الشقيقين إدوار دو لاماز في حديث إذاعي أن هذه الوفاة الجديدة ناجمة أيضا عن كوفيد، لكنه رفض في المقابل التعليق على المعلومات بشأن عدم تلقي إيغور اللقاح، قائلا إنه "محام" وليس "طبيبا"، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وكان أستاذ الفلسفة ووزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري، وهو صديق للشقيقين، أكد لصحيفة "لو باريزيان" غداة وفاة غريشكا أن الشقيقين غير مطعمين ضد كورونا.

وكان إيغور بوغدانوف، الأب لستة أبناء من زيجات مختلفة، يعالَج في المستشفى منذ منتصف ديسمبر، على غرار شقيقه.

اشتهر الشقيقان في ثمانينات القرن العشرين بفضل برنامج الخيال العلمي "تان اكس" عبر قناة "تي اف 1" والذي كانا يقدمانه داخل ديكور مركبة فضائية مع بزات استشرافية.

وقد تعرض الشقيقان لسخرية كبيرة بسبب التحول الشديد في شكل وجهيهما، حتى إنهما كانا يشبّهان نفسيهما لهذه الغاية بـ "الكائنات الفضائية". كما أن أعمالهما العلمية قوبلت بانتقادات كثيرة من جزء من العلماء بحجة افتقارها "للقيمة" العلمية.