وفاة المطرب والملحن المصري أحمد الحجار

المصدر: البيان

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توفي منذ قليل الفنان المصري أحمد الحجار شقيق المطرب على الحجار، عن عمر يناهز الـ 65 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وكان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا.

وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.

وكان الراحل قال إنه لم يكن يقدر الغناء أمام أبيه وأخيه الفنان علي الحجار، بسبب احترامه لهما وأنه يعتبرهما قامتين كبيرتين للغاية.

وأوضح الحجار خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية TeN، أنه عزف أغنية يا مسهرني لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

وتابع الحجار: "سمعني علي الحجار للمرة الأولى، وشجعني للغاية، عندما سمع لحني الأول، وأذكر وقتها أنه كان يستعد للخروج من المنزل لكنه نسي المشوار تمامًا وانشغل معي، وهو ما شجعني على الاستمرار لأني أثق في علي جدًا".

المعروف أن احمد الحجار من اشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير ابراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي، وشقيقه النجم على الحجار.