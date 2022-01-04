القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة في مطار القاهرة

المصدر: البيان

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كشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، داخل مطار القاهرة الدولي، على خلفية تنفيذ عدة أحكام قضائية في قضايا نفقة سابقة.

وقالت المصادر إنه أثناء إنهاء عكاشة إجراءات سفره اليوم الثلاثاء داخل مطار القاهرة، تبين أنه صادر ضده حكم قديم عشان خلافاته مع طليقته رضا الكرداوي كان مدرجا فيه منع سفر من النائب العام، وفقا للمصري اليوم.

وأضافت: «على الفور تم التحفظ عليه ويقوم الاعلامي الآن بإجراءات المعارضة على الحكم أمام الجهات القضائية».

كان توفيق عكاشة، قد صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.

يذكر أن مطلقة عكاشة المذيعة رضا الكرداوي، قد رفعت دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وتم تحويل عكاشة لنيابة مدينة نصر.