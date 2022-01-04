تأييد حبس الفنان المصري أحمد فلوكس لمدة عامين

المصدر: البيان الإلكتروني

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أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس بحبسه سنتين، لسب وقذف وإزعاج لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا ياسمين عزت وتهديدها.



وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غيابياً بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس في قضية جديدة، بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وإلزامه المصروفات، ثانياً بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف منه المقضي ببراءة المتهم من الاتهام السادس والقضاء مجددا بإجماع الآراء من الاتهامات الأول والثاني والثالث والرابع والسادس بحبسه سنتين وكفالة خمسين ألف جنيه، وغرامة مائتي ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك والمصروفات، وفقا لليوم السابع.



وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.



كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.



وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.