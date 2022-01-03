لورا عماد تعود للتمثيل بعد غياب 20 عاماً

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود الفنانة المصرية لورا عماد زوجة الفنان المصري شريف منير إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً بالمشاركة بعملين فنيين، بعد مشاركتها في آخر عمل لها في فيلم «لو كان ده حلم» عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت الفنانة لورا عماد عودتها بالمشاركة في مسلسل «نصيبي وقسمتك».

ونشرت لورا عبر حسابها بموقع «أنستغرام»، مقطع فيديو من كواليس التصوير تعلن به عودتها للتمثيل، حيث قالت: النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة.. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة «وأنسى روحي وياك».

وتعرض حكاية «وأنسى روحي معاك» من أحداث الجزء الرابع ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» الساعة الـ8 على قناة On، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وهي من بطولة ميرهان حسين ومحمد عز، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وعرضت حتى الآن 5 حكايات هي «النظارة البيضا» بطولة أمير المصري وكارولين عزمي ومصطفى أبو سريع، و«غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة ونانسي صلاح ورحمة حسن، و«أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، و«حلوة اللقطة» بطولة هاني عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلي، و«تاج راسنا بابا» بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالي.