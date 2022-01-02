«أمرُّ باختبار».. الفنانة سما إبراهيم تناشد جمهورها الدعاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناشدت الفنانة المصرية سما إبراهيم جمهورها ومحبيها الدعاء لها، مؤكدةً أنها تمرُّ باختبار إلهي تعرَّضت فيه لمحنة شديدة.

وقالت سما، اليوم، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: «الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعوا لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي».

وأضافت: «ما أمرُّ به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق، وأتعلَّق بقدرته ولطفه، أسألكم الدعاء».

يُذكر أن سما إبراهيم لفتت الأنظار إليها في السنوات القليلة الماضية بمشاركتها في أعمال درامية مميزة، وقدَّمت خلالها شخصيات علقت في أذهان الجمهور، كان آخرها «زينب» في مسلسل «موضوع عائلي»، إلى جانب الفنان الكبير ماجد الكدواني، والمسلسل عُرضت حلقاته عبر منصة «شاهد».