نجوى كرم وناصيف زيتون يشعلان أجواء ليلة رأس السنة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أحيا كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السوري ناصيف زيتون حفلاً غنائياً ضخماً، على مسرح أرينا فيستيفال في دبي بمناسبة ليلة رأس السنة.

وافتتح الحفل النجم ناصيف زيتون على أنغام أغنيته الجديدة «عالسريع» التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور. كما قدم باقة من أجمل أغانيه التي رددها معه الحضور بحماس طيلة تواجده على المسرح.

ثم صعدت الفنانة نجوى كرم على المسرح، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، ووجهت الفنانة رسالة حب وتهنئة بمناسبة العام الجديد الى الجمهور الذي توافد من مختلف الدول العربية.

كما قدمت نجوى باقة متنوعة من أغانيها الشهيرة الذي اعتادها جمهورها فى الوطن العربي لتشعل أجواء الحفل الذي استمر حتى منتصف الليل.