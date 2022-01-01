كيف فسّر تامر حسني سبب طول عمر النساء عن الرجال؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المطرب المصري تامر حسني مفاجأة تتمثل في تقليده صوت الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد فيلمه الأخير «مش أنا»، حيث كانت قد حدثت أزمة بسبب جملة في مشهد يحتاجون لإعادة تركيب صوت سوسن بدر عليها، لكن الفنانة كانت قد سافرت، فقام بتقليد صوتها، وعرض صوته بالفعل في جملة «فين الجاكتة بتاعتك يا حسن» جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة CBC.

وقال إن الفنانة سوسن بدر لا تعلم بذلك، وستعرف الأمر لأول مرة الآن، قائلا: «فجأة لقوا جملة للفنانة سوسن بدر ناقصة وهي سافرت فاتصرفت وقلدت صوتها، سمعتها بتقول ازاي وحاولت أجيب طبقة الصوت، هي دلوقتي مصدومة زينا مكنتش تعرف.. ومحدش من الجمهور لاحظ ده».

ورد حسني مازحا على سؤال حول "من يعيش أكثر الرجال أم السيدات"، بأن النساء أطول عمرا من الرجال.

وبرر تامر حسني إجابته، قائلا: "الرجالة بتموت قبل الستات علشان الستات بتقصف عمر الرجالة الصراحة".