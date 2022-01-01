شيرين: العفاريت بينادوني وبرد عليهم وأجيب لهم حاجة يشربوها

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن لديها في منزلها "عفاريت" تستضيفهم وتتعايش مهم، على حد قولها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "الحاجة تبقى قصاد عيني كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدي أرحب بيهم وأجيب لهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر".

وقالت: "أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس".