شيرين عبد الوهاب: أنا لا أقل أنوثة عن أي ست

المصدر: البيان

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أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.

وأضافت: "بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي".

كما أشارت إلى أن حلاقتها شعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت: "محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر".

ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها... "ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا".