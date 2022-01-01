شيرين عبد الوهاب: أنا لا أقل أنوثة عن أي ست
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أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها تحب نفسها للغاية في هذه الفترة التي تتعرض خلالها لمحنة صعبة بعد أزمة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب.
وأضافت: "بقيت بغسل دماغي 8 مرات وأنا بستحمى.. ولا أقل أنوثة عن أي ست.. مش بالشعر هي".
كما أشارت إلى أن حلاقتها شعرها أعطت الأمل لمرضى السرطان، وقالت: "محنتي كانت أمل بالنسبة لمحاربي السرطان، والموضوع مش بالشعر".
ولفتت إلى أن الجمهور ساندها بشدة في محنتها... "ربنا يخليكم ليّا حبكم كان دعم كبير ليا".