عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الفنان القدير عادل إمام جمهوره بالعام الميلادي الجديد .

ودون عادل إمام على انستغرام قائلاً: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد".

ويتعرض إمام في الفترة الأخيرة لهجمة شرسة من الإشاعات المتعلقة بحالته الصحية.

وقبل أيام كشف المنتج المصري عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، حقيقة أنباء تعرض الزعيم لوعكة صحية شديدة أدت لدخوله أحد المستشفيات.

ونفى المنتج عصام إمام هذه الشائعات، قائلا: "شقيقي يعيش حياته بصورة طبيعية للغاية".

وقال في وقت سابق: "هناك تجاوز غير طبيعي في حجم الشائعات الصحية التي تلاحق شقيقي..هو في إيه يا جماعة".

وأكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده، ويحل كلمات متقاطعة، ويعيش حياة لذيذة، مضيفا: "زهقنا من الشائعات المتكررة حول صحة الزعيم.. يا جماعة خلوا الأمور طبيعية".

وتصدر الفنان عادل إمام، مؤشرات بحث غوغل خلال الأيام الماضية، بعد تردد أنباء حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.