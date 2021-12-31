نجاة مصطفى قمر من حادث سير مروع

المصدر: البيان

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نجا النجم المصري مصطفى قمر بأعجوبة من حادث سير مروع تعرض له أثناء قيادته لسيارته، بعد أن صدمه أحد الأشخاص بسيارته، ثم فر هارباً.

وتعرض قمر لكدمات على صدره، ونقل إلى المستشفى حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة.وأكد الفنان مصطفى قمر أنه بخير بعد ساعات من الحادث.

ظهر مصطفى قمر في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، مؤكدا أنه بخير ولم يصب سوى ببعض الكدمات والرضوض.

أوضح قائلا: "يا جماعة أنا كويس وزي الفل الحمدلله، هي حادثة كبيرة شوية بس الحمدلله ربنا ستر".

وأضاف مصطفى قمر: "مفيش بس غير مناخيري وشوية رضوض وكدمات في جسمي"، مؤكدا أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وسوف يتعافى سريعاً من الحادث ويحصل على كريمات لمعالجة آثاره.

تابع أنه ينشر الفيديو بسبب كثرة الاتصالات الهاتفية التي تلقاها خلال الساعات الماضية، مؤكدا عدم قدرته على استقبال المكالمات وطلب من أصدقائه منحه فرصة الحصول على بعض الراحة بدون مكالمات.

وأكد مصطفى قمر أنه ملتزم بإحياء حفلاته مساء اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية 2022.