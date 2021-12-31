أنغام: كتبت تعهداً بعدم الزواج مرة ثانية

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية الكثير حول حياتها الشخصية، وذكرياتها، بالإضافة إلى حديثها عن الزواج، وهل من الممكن أن تتزوج مرة ثانية أم لا؟.

وكشفت أنغام، خلال حلولها ضيفة على برنامج لايف من الدوبلكس، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أنها كتبت تعهداً بعدم الزواج مرة تانية، وأن "أكتر دكتور بزوره؛ هو دكتور العلاج الطبيعي، علشان عندي مشكلة في كتفي".

وأكدت أن "اسم الدلع غير المفضل لي، هو: نغنوغة"، وأضافت "ما بعملش حاجة غلط عشان نقيب الموسيقيين يغضب عليا، وأول أجر لي كان 70 جنيها".

وكشفت أن أغنيتها المفضلة في الطفولة، كانت: "سوسة كف عروسة" لعفاف راضي.

وأوضحت أن أمنيتها في عام 2022 "إني أكون كويسة زي السنة اللي فاتت".

كما أكدت أنها ترقص عندما تكون وحدها في البيت.