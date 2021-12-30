فنانو مصر يعلنون أمنياتهم للعام الجديد

المصدر: القاهرة- مها سمير

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يرحل عام، ويأتي عام جديد، وسط كل هذا يتطلّع البعض إلى أن يعرف ماذا يتمنى الفنانون في عامهم الجديد 2022، وهو ما سيكشف عنه هذا التقرير.

عدد كبير من الفنانين المصريين اتفقوا في أمنيتهم بأن يكون العام الجديد مليئاً بالخير والسلام لبلادهم ولكل الناس، كاشفين عما يمثّل لهم العام الجديد، وماذا يخططون له؟

الفنانة المصرية لبلبة عبرت عن رضاها بكل ما مرّت به خلال هذا العام 2021، لكنها لفتت في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن أكثر شيء مؤلم بالنسبة لها خلال هذا العام هو فقدها أشخاصاً كثيرين قريبين منها.

وتمنت «لبلبة» أن يكون العام الجديد 2022 خالياً من فيروس «كورونا»، قائلة: «إذا تمنيّت شيئاً فسيكون أن أستيقظ من نومي، ولا وجود لجائحة كورونا».

أما الفنانة دينا الشربيني فكشفت عن أمنياتها للعام الجديد 2022، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في «إنستغرام»، وظهرت فيه وهي تستعد لاستقبال العام الجديد 2022، وتزيّن شجرة الميلاد في منزلها. وخلال الفيديو بدت دينا وهي تُمسك بمجموعة من البطاقات التي كتبت عليها أمنياتها، ومنها الحب والنجاح وكلمات مثل: السعادة والعائلة والقدرة على التحمّل. وعلّقت البطاقات على شجرة عيد الميلاد.

وتمنَّت الفنانة المصرية وفاء عامر أن يكون عام 2022 مليئاً بالسلام والهدوء وخالياً من الأخبار السيئة الناتجة عن الأمراض وخالياً أيضاً من الحروب، كما تمنت في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن تقدم في العام الجديد أعمالاً فنية تفيد مجتمعها، وتكون مؤثرة بشكل ملحوظ. فيما كان للفنانة هند صبري رد صدم جمهورها بشأن أمنياتها، خلال السنة الجديدة 2022، حيث تحدثت خلال فيديو قصير لها على «تيك توك»، عن أمنياتها للسنة الجديدة 2022، رداً على سؤال: «إيه طموحاتك في السنة الجديدة؟ لترد قائلة: «إن القيامة تقوم». في السياق قال المطرب مصطفى حجاج إن الزواج يعد أكبر أمنياته لعام 2022، مشيراً إلى أنه يشعر أن الفترة الحالية مناسبة لكي يهتم بحياته الشخصية ويستقر عاطفياً. وأوضح حجاج، خلال تصريحات إعلامية، إن الحياة الزوجية مهمة في حياة الفنان، وأنه انشغل كثيراً بحياته العملية، لكنه يخشى أن يتقدم به العمر، وينجب في سن كبيرة.