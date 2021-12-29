زوجة الفنان أحمد السقا تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها النادر

المصدر: البيان

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كشفت مها الصغير، الإعلامية، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، لأول مرة، عن تفاصيل مرضها النادر.

وقالت الصغير، في تصريحات إذاعية، إنها أصيبت في عام 2010 بمرض مناعي يدعى " Autoimmune"، والذي أصابها في الرئة، مؤكدة أنها أحياناً تعاني من نوبات قوية مع هذا المرض تستدعي دخولها المستشفى.

وأشارت إلى أن أسبابه وراثية وبسبب الضغط والتوتر، مؤكدة أنه تم تشخصيها في المرة الأولى بالسرطان ولكنها أجرت فحوصات طبية في لندن واكتشفت إصابتها بهذا المرض المناعي النادر.

كما كشفت مها الصغير أنها مرت بتجارب عديدة في حياتها، مؤكدة أن البعض قد لا يصدق حديثها، لكون والدها هو محمد الصغير وزوجها أحمد السقا، ومنها مرورها بضائقة مالية ومعاناتها مع الاكتئاب.

وقالت إنها "تمر بحالات نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على التعبير عن مخاوفها وميلها للكتمان والضغط على نفسها، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ للعلاج النفسي، وكذلك إصابتها بالمرض المناعي النادر".