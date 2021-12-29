إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد السقا مرتين

المصدر: البيان

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كشفت الإعلامية مها الصغير تفاصيل طلاقها من زوجها النجم أحمد السقا مرتين.

وقالت مها الصغير، خلال إحدى البرامج الإذاعية إنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات: «انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

وأضافت «مها»: «اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي».

ومن ناحية أخرى ينتظر أحمد السقا، عرض فيلمه الجديد «العنكبوت» بدور العرض السينمائي، بعد عدة تأجيلات بسبب كورونا وفق صحيفة أخبار اليوم.

وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه «ظافر العابدين» غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

وأوضحت مها الصغير، خلال الحلقة أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل مصر على أنها مريضة «كانسر»، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي.

وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو غرام.

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.

واحتفى مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الماضية بخبير التجميل الراحل محمد الصغير بوجود ابنته مها الصغير وزوجها الفنان أحمد السقا، وشقيق مها الصغير وانتابتها حالة من البكاء.

وقالت مها إن جزءا من أرباح مؤسسات محمد الصغير ستذهب الى العمل المجتمعى سنويا، وخلال الحديث عن محمد الصغير شوهدت الفنانة بشرى متأثرة برحيله وبدا عليها علامات البكاء أيضا.

وفي النهاية عرض فيلم قصير عن الراحل حكى من خلال عن مسيرته وما حققه.