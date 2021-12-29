الفنان محمد رشاد يرتبط من جديد

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أعلن الفنان محمد رشاد خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي عن ارتباطه من جديد وذلك بعد مرور عام على انفصاله عن طليقته الإعلامية مي حلمي.

وقال محمد رشاد إنه سيرتبط مجدداً ومن المقرر أن يحدد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

ورد محمد رشاد على حقيقة توجيهه رسائل مبطنة لطليقته مي حلمي من خلال أغانيه خاصة الفيديو الأخير لأغنية أنا مش شمتان، وقال: «مش بوجه رسائل مبطنة لحد، الموضوع مش مقصود، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده والناس بتربط الأحداث ببعض».

وكان الفنان محمد رشاد نشر مقطع فيديو لأغنيته الأخيرة «أنا مش شمتان» تزامنًا مع قرار إيقاف الإعلامية الرياضية وطليقته مي حلمي وفق المصري اليوم.

واعتبر الجمهور الفيديو محاولة للتعبير عن رأيه تجاه موقف نقابة الإعلاميين تجاه «حلمي» وقرار إيقاف برنامجها.

وتقول كلمات الأغنية التي أطلقها منذ أكثر من أسبوع: «أنا مش شمتان، لكن من حقي إن أنا أفرح لما أعرف أنك زعلان».

كانت «حلمي» تعرضت للإيقاف عن العمل بعد تحدثها بطريقة أزعجت ضيفها لاعب فريق الزمالك أحمد صالح لينسحب على الهواء بسبب أسلوبها في الحوار معه وترحب هي بقرار الانسحاب .

وهو ما أدى إلى انزعاج المشاهدين للحلقة، وتلقت الكثير من الانتقادات، دفعت قناة «الحدث اليوم» لوقف عرض برنامجها، إلى جانب تدخل المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.