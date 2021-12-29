وفاة الإعلامية المصرية عزة الإتربي

المصدر: البيان

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توقيت الإعلامية بالتلفزيون المصري عزة الإتربي ووالدة الإعلامي محمد البيطار، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة، هيثم البيطار، نجل الإذاعي المصري كمال البيطار، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ قال فيه: “ انتقلت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة عزة الإتربي، زوجة عمي، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

نشأت عزة الإتربي في المنصورة، وهي من مواليد فبراير 1947، وكان والدها يعمل طبيبا فى قرية "أخطاب"، ثم انتقلوا إلى القاهرة، وحصلت على الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان بالدقي، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع عام 1967.

من أشهر برامجها "ذكريات وحكايات، ونادى رجال الأعمال، ومرحبا"، وغيرها.. وتولت مناصب مديرة إدارة مذيعات الربط ثم إدارة منوعات القناه الثانية ثم رئاستها للقناة الثانية ثم الأولى، قبل أن تختتم المشوار نائبة لرئيس التليفزيون للتراث.

كان أول برامجها "مرحبا"، الذى كان يهدق للترويج السياحي في مصر ، وتجولت كاميرا البرنامج في مصر في سيناء وشرم الشيخ وغيرهما، واستمر البرنامج نحو 4 سنوات. ومن خلال برنامج "أهل المغنى " سجلت مع النجوم محمد منير، وسميرة سعيد، وأنوشكا.