لدغة ثعبان تدخل سلمان خان المستشفى

المصدر: (نيودلهي - أ ف ب)

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كشف نجم بوليوود سلمان خان أنه نجا يوم عيد الميلاد من لدغة ثعبان.

وأوضح خان (56 عاماً) الذي يحظى بشعبية كبيرة للصحافيين الإثنين أنه تعرض مرتين للعض من ثعبان كان يحاول إبعاده عن منزله الريفي بالقرب من بومباي.

وروى أنه التقط الثعبان «برفق» بعصا كان يحملها وأخرجه، مضيفاً إن الثعبان «التف حول العصا وبدأ يتسلقها نحو الأعلى».

وأشار خان إلى أن سكان القرية «راحوا يصرخون: مستشفى، مستشفى، مستشفى». وقال «كان ثمة الكثير من الضجة، كان الثعبان ساماً بعض الشيء، وعضني مرة أخرى».

وما إن وصل الممثل إلى المستشفى حتى أعطي مصلاً مضاداً للسم، وأبقي تحت المراقبة ثم غادر المستشفى بعد ست ساعات.

وسجلت الهند بين عامي 2000 و2019 نحو 58 ألف حالة وفاة سنوياً مرتبطة بلدغات الأفاعي - أي 160 وفاة في اليوم - وفقاً لدراسة نُشرت العام الفائت.

وتصدّر سلمان خان عناوين الصحف الهندية والعالميّة عقب دخوله المستشفى لتلقّي العلاج بعد تعرّضه لثلاث لدغات من ثعبان سام اقتحم حديقة منزله.

وقد تعرض سلمان خان لهذا الحادث المؤسف، قبل أيّام من حفل عيد ميلاده الـ56، ونُقل إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الهندية، قال سلمان إن ثعباناً سامّاً دخل حديقة منزله، فحاول إخراجه باستخدام عصا، إلا أنّ الأخير هاجمه، وعضّه ثلاث مرات في يديه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث تلقّى العلاج مدّة 6 ساعات.