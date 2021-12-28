إصابة الفنانة داليا البحيري وأفراد أسرتها بكورونا

المصدر: وكالات

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أصيبت الفنانة المصرية، داليا البحيري، وأسرتها، اليوم، بفيروس "كورونا" المستجد.‏

كتب حسن سامي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أنه وزوجته داليا البحري وأبنائهما أصيبوا بـ(كوفيد-19).

وقال في منشور له: "قدّر الله وما شاء فعل، أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا، وجاري اختبار باقي الفريق".

وطلب زوج داليا البحيري من أصدقائهم ومحبيها الدعاء لهم بالشفاء.

يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يصاب فيها زوج داليا البحيري بفيروس "كورونا"، بعد أن أصيب بها لأول مرة في شهر يونيو 2020.

وتنشغل داليا البحيري بتصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسها الكوميدي "يوميات زوجة مفروسة أوي"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، ويشاركها بطولته خالد سرحان وشريف باهر وشيماء سيف، وهو من إخراج أحمد نور.