نقل سلمان خان إلى المستشفى بعد تعرضه لثلاث لدغات من أفعى سامة

المصدر: البيان

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تصدّر النجم البوليوودي الشهير سلمان خان عناوين الصحف الهندية والعالميّة عقب دخوله المستشفى لتلقّي العلاج بعد تعرّضه لثلاث لدغات من أفعى سامة اقتحمت حديقة منزله.

وقد تعرض سلمان خان لهذا الحادث المؤسف، قبل أيّام من حفل عيد ميلاده الـ56، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الهندية قال سلمان إن ثعباناً سامّاً دخل حديقة منزله، فحاول إخراجه باستخدام عصا، إلا أنّ الأخير هاجمه، وعضّه ثلاث مرات في يديه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث تلقّى العلاج لمدّة 6 ساعات.

وشكّل الخبر صدمة لدى الجمهور، الذي عبّر عن خوفه وقلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بوالد الممثل إلى طمأنة المعجبين إلى حالة ابنه الصحيّة، مشيراً إلى أن الأطباء وصفوا له الراحة لعدّة أيام، وأكدّوا عدم حاجته لأيّ أدوية أخرى. وذكر الوالد أيضاً أن سلمان خان عاد إلى المنزل بخير وعافية بعدما تحقّق الأطباء من حالته الصحية.